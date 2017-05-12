В Одессе мужчина выстрелил в голову сотруднику фирмы по открыванию замков: пострадавший госпитализирован

В Киевском районе Одессы сегодня мужчина нанес огнестрельное ранение работнику фирмы, предоставляющей услуги по открыванию дверных замков.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления НП в области, ЧП произошло в микрорайоне Черноморка.

Подозреваемый - 1971 г. р. Отмечается, что данный гражданин более 5 лет в разводе с женой, право на собственность имущества супруги отстаивали в суде. Все это время жена проживала отдельно.

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«Сегодня женщина приехала с документами на право собственности на частный дом, согласно которым она является единственной владелицей жилья. Прибыла она с представителями фирмы, которые, по ее словам, предоставляют услуги по отпиранию замков», - сообщили в главке. Не согласный с ее действиями бывший муж выстрелил в голову специалисту по отпиранию дверей.

На место происшествия выехало руководство ГУНП в Одесской области во главе с руководителем главка Дмитрием Головиным, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Одессы и работники спецподразделения «КОРД».

Пострадавший с огнестрельным ранением теменной части головы госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос по внесению сведений о происшествии в ЕРДР по предварительной квалификации - ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.