В Кривом Роге мужчина взорвал гранату в доме: пострадали двое людей

В Кривом Роге из-за взрыва гранаты РГД-5, которую бросил в помещении 40-летний мужчина, пострадали двое людей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины, в результате взрыва травмированы 74-летний мужчина и 31-летняя женщина, их доставили в местную больницу.

Событие произошло 3 мая в одном из домов Терновского района города, где хозяйка находилась со своими знакомыми. В это время в дом забежал бывший сожитель владелицы жилища и начал угрожать физической расправой. После этого он выхватил гранату и бросил ее в кухню, где были гости.

Читайте такжеПод Киевом при загадочных обстоятельствах убит солдат-срочник

На территории города был введен оперативный план «Сирена», в ходе которого полиция задержала злоумышленника. Выяснилось, что он постоянно угрожал владелице дома.

По данному факту следственным отделом Терновского отделения полиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 15 и п. 1 ч. 2. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.