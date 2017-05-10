На Харьковщине вандалы осквернили мемориальную доску воинам АТО и памятник жертвам Второй мировой

На Харьковщине 9 мая вандалы повредили мемориальную доску героям АТО и памятник жертвам Второй мировой войны. Об этом в "Фейсбуке" сообщает областная полиция.

Читайте такжеВ Одессе суд арестовал водителя по подозрению в совершении ДТП, повлекшем гибель 5 человек

Так, в городском парке города Волчанска повредили мемориальную доску погибшим воинам АТО, которая была установлена в 2016 году.

Хулиганы откололи часть верхнюю левую часть доски. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 9 мая в 12:15. Факт внесен в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения и обстоятельства происшествия.

Кроме того, в Боровой вандалы разрисовали краской памятник жертвам Второй мировой войны. Это произошло в ночь на вторник. Информация поступила в дежурную часть Боровского отделения полиции 9 мая в 07:00 от неизвестной женщины. На улицу Мира в Боровой выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели необходимые мероприятия для установления свидетелей происшествия и сбора вещественных доказательств.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают правонарушителей.