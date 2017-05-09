Полицейские не штурмовали офис ОУН в Киеве, а задерживали нарушителей - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что правоохранители не штурмовали офис Организации украинских националистов сегодня на улице Мазепы в Киеве, а только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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"Никакого штурма не было. Здесь были использованы меры полицейского реагирования в рамках следственно-оперативных действий, поскольку в людей сверху бросали яйца, картофель, небольшие палки, краску", - сказал Шевченко.

По его словам, именно поэтому полиция была вынуждена принять меры, чтобы попасть в помещение и задержать правонарушителей.

"Если бы из окон этого помещения не летели разные предметы - не было бы никаких оснований задерживать этих граждан", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром около 800 участников пророссийской акции шли шествием по центру города к Аллее Славы. Группа молодых людей пыталась не пропустить их. Между группой молодых людей и правоохранителями возникла небольшая потасовка, после чего инцидент был исчерпан.

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Также правоохранители пресекли попытку устроить провокации, когда один из участников шествия пытался развернуть транспарант с надписью: "Никто не забыт, ничто не забыто». Мужчина был доставлен в управление полиции для выяснения обстоятельств.

Во время шествия, когда участники акции проходили мимо офиса ОУН, в правоохранителей и участников акции бросали яйца и картофель. По данным полиции, один милиционер получил телесные повреждения в результате попадания в него дымовой шашки.

Позже в ОУН заявили, что полицейские штурмовали их офис на улице Мазепы.