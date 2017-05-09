"Уважайте флаг победы, бл**ь": опубликовано видео стычек в парке Вечной Славы в Киеве

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В парке Вечной Славы в Киеве произошло несколько стычек и словесных перепалок между участниками акции "Бессмертный полк" и патриотически настроенными людьми.

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В инциденты быстро вмешивалась полиция и разграничивала по-разному настроенные группы, передает Цензор.НЕТ. Произошло несколько небольших стычек, поводом для которых становились взаимные оскорбления и символика советского режима.

Как сообщал УНИАН, возле Мемориала вечной славы в центре Киева произошла потасовка и словесная перепалка между представителями националистических организаций и участниками акции "Бессмертный полк".