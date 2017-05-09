В Киеве между участниками акции "Бессмертный полк" и активистами произошла потасовка и словесная перепалка (фото)

Возле Мемориала вечной славы в центре Киева произошла потасовка и словесная перепалка между представителями националистических организаций и участниками акции "Бессмертный полк".

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Активисты с красно-черным флагом скандировали "Бандера, Шухевич – герои Украины", стоя у мемориала, передает Радио Свобода. Участники акции "Бессмертный полк" требовали развернуть рядом и запрещенный законодательством красный флаг.

После того, как один из участников акции "Бессмертный полк" попытался сорвать красно-черный флаг, возникла потасовка. Полиция вмешалась и разделила участников акций.

Как сообщал УНИАН, полиция задержала двух человек в центре Киева, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами.