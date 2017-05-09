В Киеве полиция задержала двух человек, которые хотели развернуть баннер с георгиевскими лентами (фото)

Полиция задержала двух человек в центре Киева, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Ситуация достаточно спокойная на станции метро «Арсенальная». Полиция занимается контрольными мерами. Были задержаны два человека, пытавшихся развернуть баннер с георгиевскими лентами, они задержаны и будут доставлены в районное управление, и мы дадим правовую оценку их действиям», - заявил он.

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«Была применена дымовая шашка. Лица - противники этого марша ("Бессмертный полк" - УНИАН) бросили дымовую шашку примерно в 9.00 в работников полиции. Пострадавших нет, ситуация контролируемая», - добавил Корищенко.

Он отметил, что у некоторых пожилых людей изъяли несколько георгиевских лент и провели разъяснительную работу.

По данным полиции, в марше "Бессмертный полк" примут участие около 1,5 тыс. человек. При этом Крищенко не исключил, что количество участников акции будет больше.