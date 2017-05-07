Массовая драка в центре Одессы: в полиции рассказали детали инцидента с участием иностранцев

В центре Одессы сегодня ночью в массовой драке участвовали граждане Турции.

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Об этом УНИАН сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, инцидент произошел около часа ночи на ярмарке, которая постоянно функционирует на Греческой площади, рядом с улицей Дерибасовской.

Форостяк отметил, что компания иностранцев примерно из 10 человек употребляла алкоголь во время ночного ужина, и между ними завязалась драка.

Он уточнил, что в числе участников драки были, как граждане Турции, так и этнические турки. Конфликт, начавшийся с перепалки, продолжился бросанием стульев, переворачиванием столов.

«Охрана ярмарки - агентство «Карабинер» - пыталась успокоить горячих турецких парней, также вызвала на место событий полицию», - отметил Форостяк.

Он утверждает, что конфликтующих было менее 50 человек, а впечатление о таком количестве участников создалось у очевидцев из-за того, что место происшествия окружило большое количество людей – другие посетители заведения и обслуживающий персонал.

«Один гость из Турции получил легкие телесные повреждения. От госпитализации он отказался. Еще пятеро наиболее активных участников конфликта были доставлены в Приморский отдел полиции для профилактической беседы», - заявил советник начальника главка.

Форостяк подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов в полной мере обеспечивают общественный порядок в городе.