В Одессе прогремел взрыв во дворе волонтерского центра - СМИ (видео)

В Одессе этой ночью прогремел взрыв во дворе дома, где расположены волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы". Об этом сообщает "Думская.net".

Взрыв произошел на ул.Канатной, 35. В полиции рассказали, что предположительно взорвалась граната РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа.

Также обнародовано видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва.