В Одессе прогремел взрыв во дворе волонтерского центра - СМИ (видео)
11:59, 06 мая 2017Происшествия
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На месте работает следственно-оперативная группа.
Полицейские предполагают, что взорвалась РГД-5 / фото ru.wikipedia.org
В Одессе этой ночью прогремел взрыв во дворе дома, где расположены волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы". Об этом сообщает "Думская.net".
Взрыв произошел на ул.Канатной, 35. В полиции рассказали, что предположительно взорвалась граната РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа.
Также обнародовано видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва.
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