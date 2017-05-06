В Одессе прогремел взрыв во дворе волонтерского центра - СМИ (видео)

11:59, 06 мая 2017
Происшествия
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На месте работает следственно-оперативная группа.

Полицейские предполагают, что вибухніла РГД-5 / фото ru.wikipedia.org

В Одессе этой ночью прогремел взрыв во дворе дома, где расположены волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы". Об этом сообщает "Думская.net".

Взрыв произошел на ул.Канатной, 35. В полиции рассказали, что предположительно взорвалась граната РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа.

Также обнародовано видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва.

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Теги: #взрыв в Одессе