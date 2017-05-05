В Запорожье посадили двух диверсантов за попытку теракта на Приднепровской железной дороге

Октябрьским районным судом города Запорожья вынесен приговор двум участникам диверсионной группы, которые планировали теракт на Приднепровской железной дороге.

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Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствием установлено, что двое диверсантов прибыли в Запорожье по указанию российских кураторов.

"Оперативники спецслужбы задержали террористов в феврале 2015 года во время закладки взрывчатки на железнодорожных путях, которые проходят по центру Запорожья. По выводам экспертов наезд поезда на заряд привел бы к сходу состава с рельсов", - говорится в сообщении.

Во время обыска временного места проживания диверсантов сотрудники СБУ изъяли три тротиловых шашки, две гранаты РГН с запалами, план-схему железнодорожного пути, на которой планировался теракт, карты автомобильных и железнодорожных дорог Запорожья.

Приговором суда диверсанты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 258-3, 263, 28, 15, 113 Уголовного кодекса Украины и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 и 11 лет.