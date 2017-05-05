В Запорожье посадили двух диверсантов за попытку теракта на Приднепровской железной дороге
Оперативники спецслужбы задержали террористов в феврале 2015 года во время закладки взрывчатки на железнодорожных путях, которые проходят по центру Запорожья.
Октябрьским районным судом города Запорожья вынесен приговор двум участникам диверсионной группы, которые планировали теракт на Приднепровской железной дороге.
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Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Следствием установлено, что двое диверсантов прибыли в Запорожье по указанию российских кураторов.
"Оперативники спецслужбы задержали террористов в феврале 2015 года во время закладки взрывчатки на железнодорожных путях, которые проходят по центру Запорожья. По выводам экспертов наезд поезда на заряд привел бы к сходу состава с рельсов", - говорится в сообщении.
Во время обыска временного места проживания диверсантов сотрудники СБУ изъяли три тротиловых шашки, две гранаты РГН с запалами, план-схему железнодорожного пути, на которой планировался теракт, карты автомобильных и железнодорожных дорог Запорожья.
Приговором суда диверсанты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 258-3, 263, 28, 15, 113 Уголовного кодекса Украины и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 и 11 лет.