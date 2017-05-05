За день боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен военный - штаб

С начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных войск, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики применили САУ "Пион" на Луганском направлении (фото)

Так, на Приморском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли опорные пункты вблизи Павлополя.

Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров террористы стреляли по защитникам Красногоровки.

Одновременно морских пехотинцев под Гнутово и Лебединским противник обстреливал из стрелкового оружия, а защитников Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров боевики вели огонь по украинским воинам рядом Авдеевки, Троицкого и Каменки.

Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы били по оборонцях Зайцево.

Кроме того, на Приморском направлении 120 мм минометы противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы крупных калибров - по опорным пунктам вблизи Новозвановки.

Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по защитникам Троицкого. Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия - по опорных пунктах в районе Донца.

"С начала суток один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - подытожили в штабе.

Как сообщалось, в течение минувших суток на Донбассе были ранены десять военных.