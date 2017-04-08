Украинок пытались вывезти в ОАЭ с целью сексуальной эксплуатации

В Одессе правоохранители сегодня задержали двух человек при попытке переправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) украинок с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы, в международном аэропорту «Одесса» задержаны гражданин Украины и его сообщник, которые пытались переправить в Дубаи двух гражданок Украины с целью их сексуальной эксплуатации. Девушкам обещали платить 8-10 тыс. долл. в месяц.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Одесской области, установлено, что один из задержанных занимался подбором, вербовкой и переправкой молодых одесситок за границу.

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«Полицейские задержали 20-летнего жителя Полтавской области с поличным - при попытке вывоза двух гражданок Украины в Объединенные Арабские Эмираты. Установлено, что, используя уязвимое состояние двух девушек 26-ти и 27 лет, мужчина завербовал их и пытался переправить в город Дубаи», - сообщили в отделе.

Также полицейские выяснили, что данный гражданин завербовал еще двух девушек 20 и 24 лет, которых планировал переправить в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в ночных заведениях Кипра.

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.