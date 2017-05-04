Две крымские больницы не смогли оказать помощь дочери Захаровой после укуса собаки - СМИ

Шестилетняя дочь официального представителя МИД России Марии Захаровой пострадала в результате нападения собаки в аннексированном Крыму, передает Росбалт со ссылкой на местные СМИ.

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Как сообщается, в четверг на Приморском бульваре в Севастополе 6-летнюю дочь Марии Захаровой укусила собака. Ребенка оперативно госпитализировали в городскую больницу № 5. Однако в медучреждении не оказалось необходимой вакцины от бешенства. Лекарство было в другой севастопольской больнице, однако быстро привезти вакцину не было возможности: в больнице есть служебная машина, но не оказалось бензина.

По данным СМИ, в итоге Мария Захарова приняла решение транспортировать девочку для лечения в московской клинике.

Позже на своей странице в Facebook Захарова написала: "Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох [...] Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребёнку оказана необходимая помощь".

Как сообщал УНИАН, Украина осудила визит представителя МИД России в оккупированный Крым.