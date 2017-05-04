Украина осудила визит представителя МИД России в оккупированный Крым

20:09, 04 мая 2017
Политика
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Захарова побывала в оккупированном Крыму.

Захарова побывала в Крыму и опубликовала фото оттуда / facebook.com/maria.zakharova

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца осудила визит официального представителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Марии Захаровой в оккупированный Крым. Об этом украинский дипломат сообщила в Twitter.

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"Такие визиты в оккупированный Крым - неправомерны, незаконны, грубо нарушают международное и украинское право. Влекут за собой ответственность", - подчеркнула пресс-секретарь украинского МИД.

Таким образом, в украинском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на сообщение МИД РФ в Twitter о проведении пресс-брифинга в оккупированном Севастополе.

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Теги: #оккупация Крыма#визит Захаровой в Крым