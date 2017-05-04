Украина осудила визит представителя МИД России в оккупированный Крым
Захарова побывала в оккупированном Крыму.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца осудила визит официального представителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Марии Захаровой в оккупированный Крым. Об этом украинский дипломат сообщила в Twitter.
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"Такие визиты в оккупированный Крым - неправомерны, незаконны, грубо нарушают международное и украинское право. Влекут за собой ответственность", - подчеркнула пресс-секретарь украинского МИД.
Таким образом, в украинском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на сообщение МИД РФ в Twitter о проведении пресс-брифинга в оккупированном Севастополе.
#Захарова: Весьма символично, что наш брифинг накануне Дня Победы мы проводим в городе-герое Севастополе#72ДеньПобедыpic.twitter.com/PtM0RpbLl6— МИД России