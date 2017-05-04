В Одессе арестованы пять членов ОПГ, подозреваемых в разбойных нападениях на предпринимателей

В Одессе арестованы пять членов организованной преступной группировки, подозреваемых в разбойных нападениях на предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что лидер банды подобрал четырех физически подготовленных сообщников, разделил между ними роли, а также приобрел огнестрельное и другое оружие, балаклавы, перчатки и пр.

По данным следствия, участники преступной группы в течение ноября-декабря 2016 года совершили ряд вооруженных нападений и краж у семей предпринимателей в Одессе, селе Заря Саратского района и селе Новоселовка Килийского района Одесской области.

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«Во время совершения преступлений бандиты связывали жертв, избивали их и запугивали», - сообщили в пресс-службе.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 500 тис. грн.

Прокуратура Одесской области 3 мая сообщила о подозрении всем пяти членам преступной группировки в совершении бандитизма, разбойных нападениях, кражах и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 4, ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Суд по ходатайству прокуратуры постановил арестовать членов преступной группировки.