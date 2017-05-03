В Одессе ликвидирован нелегальный цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя

В Малиновском районе Одессы правоохранители ликвидировали нелегальный цех по производству фальсифицированного элитного алкоголя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в конце прошлой недели сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики ГУ НП в области во время обысков металлических контейнеров ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированной ликероводочной продукции. Ее изготавливали под логотипами известных мировых брендов.

Читайте такжеЛуценко: Закарпатские таможенники пропустили через границу почти тонну янтаря и тысячи пачек сигарет

Поделки были расфасованы в нестандартную упаковку - в картонные боксы емкостью 2 и 3 литра. Реализация алкоголя осуществлялась через сеть Интернет.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 2 тонн спиртосодержащей жидкости, подготовленной для фасовки, и 250 единиц готовой продукции.

Отмечается, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 229, ст. 227 УК Украины (незаконное использование товарного знака, умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции).

Как уточнили в Управлении защиты экономики ГУ НП, контейнеры располагались на автостоянке, именно в них функционировал подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий.

Расследование продолжается.