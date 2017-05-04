В Северодонецке во время ремонта в канализационной яме один рабочий погиб, другой - в тяжелом состоянии

В Северодонецке во время ремонта насосов в канализационной яме один рабочий погиб, другой пострадал.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, мужчины в ресторане-пивоварне осуществляли ремонтные работы насосов в канализационной яме, потеряли сознание и не смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

Читайте такжеСпасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

Прибывшие по вызову спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области оперативно достали двух пострадавших из канализационной ямы. Один из них, 1978 года рождения, уже был без признаков жизни. Второй пострадавший, 1976 года рождения, нуждался в медицинской помощи.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи и направили в реанимационное отделение Северодонецкой городской больницы. Состояние мужчины крайне тяжелое.