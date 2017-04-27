В Винницкой области спасатели вторые сутки ищут человека под завалами штольни

В Винницкой области вблизи села Гарячковка Крыжопольского района спасатели вторые сутки ищут мужчину, который оказался под завалом во время самовольного проникновения в штольню неработающего карьера по добыче известняковой породы.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС Украины в Винницкой области, сообщение об обвале в штольне поступило в спасательную службу 26 апреля в 15:10.

Читайте такжеОбвал шахты на Львовщине (фоторепортаж)

По предварительной информации, в штольне карьера группа из трех человек занималась выращиванием грибов в мешках и несанкционированной вырубкой известняковых блоков. В результате самовольной добычи на расстоянии 420 метров вглубь штольни произошел обвал породы между верхним и нижним ярусом, общим весом около 30 тонн. Под завалом оказался 50-летний мужчина и камнерезная машина. Два человека успели отбежать от места обвала. Между ярусами образовались трещины на площади около 100-150 кв. м и возникла угроза дальнейшего обвала.

На место происшествия было направлено отделение 20-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Крыжополь, спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения и мобильно-оперативная группа из 17 человек и 4 единицы техники ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

Из-за угрозы повторного обвала породы аварийно-спасательные работы были прекращены.

27 апреля в 00:40 к месту происшествия прибыло первое отделение Криворожского горно-спасательного отряда из Кропивницкого, а в 05:10 - второе отделение из Кривого Рога в количестве 14 человек личного состава на двух единицах спецтехники.

Сейчас работы по поиску пострадавшего продолжаются.