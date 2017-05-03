В Киеве вандалы повредили надпись "Евровидение" возле станции метро "Левобережная"

18:50, 03 мая 2017
Происшествия
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На прошлой неделе логотипы Евровидения установили во всех районах Киева.

Исчезла последняя буква слова / facebook.com/groups/kiev.bereznyaki

Возле станции метро "Левобережная" вандалы повредили надпись "Евровидение". На ней исчезла последняя буква слова, как сообщают местные жители в Facebook-сообществе "Наш дом - Березняки".

"Ну, хеллоу, Eurovision. А еще в четверг были все буквы. Печалька. И недели не прошло", - написала автор фотографии.

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На прошлой неделе логотипы Евровидения установили во всех районах Киева. Конструкции окружены цветочными композициями.

Евровидение-2017 состоится в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра на левом берегу. Финал песенного конкурса запланировано на 13 мая.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Киев#Евровидение#вандалы