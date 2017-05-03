В США самолет рухнул на загруженное шоссе (фото и видео)

В США в городе Мекилтео (штат Вашингтон) на загруженное шоссе рухнул одномоторный самолет Piper PA-32. По данным ABC News, в самолете отказал двигатель сразу после вылета из аэропорта.

Один из очевидцев происшествия заснял крушение самолета на камеру видеорегистратора. Снижаясь PA-32 задел столб и оборвал электрические провода.

Позже представители местной полиции сообщили в Twitter, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал.При падении у самолета также пробило топливный бак, из-за чего горящий бензин попал на стоявший рядом автомобиль.