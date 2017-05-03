В Киеве произошло массовое ДТП, в пробке остановился проспект Победы (фото)
09:55, 03 мая 2017Происшествия
4231 0
Разбитые авто перегородили проспект, поэтому он остановился в пробке.
ДТП произошло с участием трех авто / twitter.com/iamkrus
В Киеве произошла массовая авария на проспекте Победы. Нескольких пострадавших доставили в больницу, пишет ТСН.
twitter.com/iamkrus
Сообщается, что автомобиль Lanos влетел в Renault, после чего его отбросило к третьей машине - Volkswagen.
twitter.com/iamkrus
Из-за поврежденных авто, которые перегородили проспект, он остановился в огромной пробке: от Воздухофлотского путепровода до метро "Шулявская".
twitter.com/iamkrus
В результате аварии пострадал водитель и пассажир Lanos - лицеист военного учебного заведения: оба получили ушибы грудных клеток и черепно-мозговые травмы.
скриншот
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter