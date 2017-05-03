В Киеве произошло массовое ДТП, в пробке остановился проспект Победы (фото)

09:55, 03 мая 2017
Происшествия
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Разбитые авто перегородили проспект, поэтому он остановился в пробке.

ДТП произошло с участием трех авто / twitter.com/iamkrus

В Киеве произошла массовая авария на проспекте Победы. Нескольких пострадавших доставили в больницу, пишет ТСН.

twitter.com/iamkrus

Сообщается, что автомобиль Lanos влетел в Renault, после чего его отбросило к третьей машине - Volkswagen.

twitter.com/iamkrus

Из-за поврежденных авто, которые перегородили проспект, он остановился в огромной пробке: от Воздухофлотского путепровода до метро "Шулявская".

twitter.com/iamkrus

В результате аварии пострадал водитель и пассажир Lanos - лицеист военного учебного заведения: оба получили ушибы грудных клеток и черепно-мозговые травмы.

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Теги: #авария на проспекте Победы#пробка в Киеве