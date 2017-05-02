В Киеве на проспекте Победы такси врезалось в отбойник: водитель погиб, пассажир получил травмы

В Киеве на проспекте Победы такси врезалось в опору путепровода, в результате чего водитель погиб, а пассажир получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

«Водитель такси «Киа» поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался с правой стороной в отбойник. Пассажиру такси, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию 17 политравмы… Водитель такси погиб на месте», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тормозной путь «Киа» до отбойника составил около 35 метров.

По словам пассажира такси, водитель был очень пьян, «но надо было ехать».

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Согласно сообщению, обломки такси и отбойника разлетелись примерно на 50 метров вокруг, забросав три встречных ряда, из-за чего ограничили движение транспорта в обоих направлениях.

Коммунальные службы ведут работы по расчистке дороги.