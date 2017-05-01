В Харькове лидеру одной из партий брызнули в лицо из баллончика
14:48, 01 мая 2017Происшествия
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Пострадавшему вызвали "скорую".
Пострадавший уже написал заявление в полицию / sq.com.ua
В Харькове в понедельник, 1 мая, неизвестный брызнул из баллончика в лицо лидеру одной из политических партий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.
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"На номер 102 около 10:25 поступил вызов о том, что неизвестный подбежал к лидеру одной из политических партий и брызнул из баллончика в лицо", - говорится в сообщении.
Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего. Врачи оказали пострадавшему помощь, он написал заявление.
Как сообщал УНИАН, на первомае в Харькове требовали остановить "кровавую АТО", там произошел конфликт, есть задержанные.
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