На первомае в Харькове требовали остановить "кровавую АТО": произошел конфликт, есть задержанные (фоторепортаж, видео)
Полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста.
В Харькове на пл. Конституции проходит первомайский митинг за "Мир, труд, май". Есть красные флаги, большинство присутствующих - пенсионеры, пишет в своем Twitter StudMedia.
"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы - пустили их только под украинскими флагами.
Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL— Громадське Харків (@Hromadske_kh) May 1, 2017
Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста. А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах "ХНР".
StudMedia также опубликовало видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом:
Видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом.#Харьковpic.twitter.com/dfVepHMiBH— StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017
Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит марш по случаю Международного дня солидарности трудящихся - 1 мая.