На первомае в Харькове требовали остановить "кровавую АТО": произошел конфликт, есть задержанные (фоторепортаж, видео)

В Харькове на пл. Конституции проходит первомайский митинг за "Мир, труд, май". Есть красные флаги, большинство присутствующих - пенсионеры, пишет в своем Twitter StudMedia.

"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПраздник шашлыков и маевок: истории и традиции 1 мая (видео)

Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы - пустили их только под украинскими флагами.

Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL — Громадське Харків (@Hromadske_kh) May 1, 2017

Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста. А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах "ХНР".

StudMedia также опубликовало видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом:

Видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом.#Харьковpic.twitter.com/dfVepHMiBH — StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017

Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит марш по случаю Международного дня солидарности трудящихся - 1 мая.