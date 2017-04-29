На Харьковщине мэра Дергачей насмерть переехал грузовик: СМИ рассказали детали трагедии (фото)

По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля "ГАЗ" с цистерной наехал на мэра Дергачей Харьковской области Александра Лисицкого по неосторожности. От полученных травм пострадавший скончался в скорой, передает местный сайт NewsRoom.

"Работник, который поливал из шланга березы, попросил водителя проехать вперед до следующего дерева. Так как на улице было жарко, капот автомобиля был поднят. То есть водитель ничего впереди не видел", - рассказал Олег Никоненко, начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ НП.

По его словам, когда грузовик с цистерной начал ехать вперед, практически в лоб подъехал автомобиль "Нива", из которого вышел 61-летний мэр Александр Лисицкий и пошел навстречу.

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"Водитель, не видя пешехода, совершил на него наезд", - пояснил Никоненко.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, свидетели и очевидцы ДТП.