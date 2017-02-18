В Одесской области обстреляли пассажирский автобус, есть раненый
В Одесской области сегодня ночью неизвестные обстреляли пассажирский автобус «Одесса-Киев», один человек получил огнестрельное ранение.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло, когда автобус, регулярно работающий на вышеназванном маршруте, проезжал в Любашевском районе Одесской области.
Как сообщили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в Любашевскую районную больницу доставлен мужчина, 1971 г. р., с огнестрельным ранением правого бедра.
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«Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы «Киев-Одесса», пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира», - сообщили в полиции.
По факту отрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.