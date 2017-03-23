На Днепропетровщине полицейские устроили погоню за джипом, которым управляла пьяная женщина

На Днепропетровщине, в Кривом Роге женщина за рулем Toyota RAV4 убегала от полицейских. Это произошло в Металлургическом районе города, передает "Первый городской"

Женщина за рулем внедорожника стояла посреди проезжей части на проспекте Гагарина. К ней подошли патрульные, но водитель решила скрыться на авто. Женщина доехала до проспекта Мира - там ее удалось догнать и остановить сотрудникам полиции.

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У нарушительницы были все признаки алкогольного опьянения. Относительно правоохранителям она вела себя вызывающе и требовала вызвать ей скорую.

Алкотестер показал значение 2,93 промилле, что почти в 15 раз превышает допустимую норму. Женщине грозит лишение прав на год.