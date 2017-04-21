В Днепре разоблачена деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн разоблачили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщает пресс-центр СБУ, конвертационный центр был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в России.

Организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.

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Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы в качестве финансового вознаграждения. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом на протяжении 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Продолжается досудебное следствие, добавили в пресс-центре.