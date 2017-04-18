В Днепре продолжают блокировать центральное отделение "Сбербанка" РФ (фото)

В Днепре активисты Национального Корпуса (НК) продолжают блокировать офис "Сбербанка" и в дождь, и в праздники.

Они рассказывают прохожим о том, почему проводят акцию, в чем состоит само Движение и его деятельность, сообщает vedomosti-ua.

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С начала акции все работники банка переведены в другие отделения. Под стенами здания установлены инсталляции с обломками снарядов, стикерами и огромным флагом Украины.

Центральное отделение «Сбербанка» в Днепре сейчас не работает.

Сообщается, что националисты намерены стоять до конца и добиться закрытия российских банков в Украине.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год. Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами. Сбербанк России объявил о продаже украинской "дочки".

Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) и частная белорусская компания. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев, владелец белорусской компании, - 55%. СМИ писали, что сумму сделки оценили в 130 млн долларов. Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке украины с 2001 года и является одним из крупнейших банков по объему активов.