На Прикарпатье в результате ДТП погибли четыре человека (фото)

В Ивано-Франковской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

Сегодня около 17 часов в Косовском районе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом "Эталон", который двигался в направлении Коломыи по маршруту Косов-Тюдов", а легковушка ехала во встречном направлении.

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В результате столкновения 4 пассажира автомобиля "Рено Сценик" в возрасте 21-25 лет погибли, за жизнь еще одного борются врачи. Все пассажиры легковушки - жители Коломыи и района.

Также травмированы водитель автобуса и несколько пассажиров. С переломами конечностей и ушибами пострадавших доставили в Коломыйскую районную больницу.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Житомирщине в результате столкновения автомобилей «Suzuki» и ВАЗ-2109 погибли двое водителей и трое пассажиров.