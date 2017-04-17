В Ровенской области горела школа (фото, видео)

В Ровенской области произошел пожар в сельской школе.

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Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 17 апреля, в 09.05 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании общеобразовательной школе І-ІІ ступеней села Слободка Острожского района.

По указанному адресу незамедлительно были направлены два дежурных отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острог. На месте вызова огнеборцы установили, что пожаром охвачено значительную площадь крыши школы. Дополнительно было привлечено дежурное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части из города Нетишин Хмельницкой области.

В 10.35 пожар локализовали, в 13:20 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено три единицы техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 16 спасателей. Причина пожара устанавливается.