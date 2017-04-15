На Виннитчине три часа тушили пожар в туберкулезном санатории

11:47, 15 апреля 2017
Происшествия
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По данным ГСЧС, в 22.57 пожар площадью 350 кв. м был локализован, а в 01.05 - ликвидирован.

Причина пожара сейчас устанавливается / vn.dsns.gov.ua

В Винницкой области 3 часа тушили пожар на территории костно-туберкулезного санатория.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 14 апреля в 22.05 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что на территории костно-туберкулезного санатория в селе Севериновка Жмеринского района возник пожар.

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«Как выяснилось, загорелась кровля одноэтажного хозяйственного здания. На место вызова прибыли 30 человек личного состава с привлечением 8 единиц пожарно-спасательной техники», - отмечается в сообщении.

По данным ГСЧС, в 22.57 пожар площадью 350 кв. м был локализован, а в 01.05 - ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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Теги: #пожар#ГСЧС#Виннитчина