В киевском метро у мужчины нашли больше десятка ножей

14:59, 06 апреля 2017
Происшествия
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Мужчину задержали на станции метро "Лыбидская".

Мужчина заявил, что ему просто нравится изготавливать холодное оружие / ngu.gov.ua

В Киевском метрополитене правоохранители задержали мужчину, у которого изъяли более десяти ножей.

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины, мужчина был задержан войсковым нарядом накануне вечером на станции метро «Лыбидская».

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Во время проведения поверхностного осмотра у него было обнаружено более десятка различных ножей.

Гражданина передали сотрудникам полиции в ближайший участок. Чем такое хобби грозит нарушителю станет известно уже после выяснения всех обстоятельств.

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Теги: #Киев#метро#ножи