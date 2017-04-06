В киевском метро у мужчины нашли больше десятка ножей
14:59, 06 апреля 2017Происшествия
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Мужчину задержали на станции метро "Лыбидская".
Чем хобби грозит нарушителю станет известно позднее / ngu.gov.ua
В Киевском метрополитене правоохранители задержали мужчину, у которого изъяли более десяти ножей.
Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины, мужчина был задержан войсковым нарядом накануне вечером на станции метро «Лыбидская».
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Во время проведения поверхностного осмотра у него было обнаружено более десятка различных ножей.
Гражданина передали сотрудникам полиции в ближайший участок. Чем такое хобби грозит нарушителю станет известно уже после выяснения всех обстоятельств.
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