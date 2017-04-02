Полиция Ривненщины подтвердила, что в Дубно застрелили адвоката-активистку Майдана

На Ровенщине полицейские устанавливают обстоятельства убийства адвоката Виты Шаблий и ранения бывшего начальника областной милиции Вячеслава Чайки. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе полиции.

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Ранее местные СМИ сообщили, что в Дубно стреляли в адвоката и кандидата на должность городского председателя Дубно на прошлых выборах - 43-летнюю Виту Шаблий. От полученных травм женщина скончалась. Во время стрельбы также ранили Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области.

Вита Шаблий с 1995 до 2002 года работала на должностях секретаря судебного заседания и консультанта Дубенского горрайонного суда. В 2002 году была юрисконсультом Дубенского сахарного завода, в 2002-2008 годах работала помощником судьи Дубенского горрайонного суда. С 2008 года стала адвокатом. Во время Революции Достоинства была председателем дубенского Майдана.