Взрыв авто в Мариуполе: журналист напомнил, как Ходаковский год назад угрожал расправой СБУшнику

31 марта около 8:30 утра в жилом квартале Мариуполя подорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

Читайте такжеПодрыв авто в центре Мариуполя: опубликованы фото и видео с места теракта

Журналист Громадського ТВ Донбасса Виталий Сизов на своей странице в Facebook напомнил, что в 2016 году полевой командир "ДНР", экс-сотрудник СБУ Ходаковский угрожал сотрудникам Службы безопасности Украины расправой.

"Такие, как Хараберюш, Лесун и другие. Это - известные фамилии... Там действительно есть "герои", по которым много и вопросов и заготовленных патронов. И, я могу вас заверить, что наши планы будут в отношении них применены", - напомнил слова Ходаковского журналист.