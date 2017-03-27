Падение вертолета Ми-2 на Донбассе: в катастрофе погиб 54-летний полковник из Львова

В воскресенье, 26 марта, в результате падения военного вертолета Ми-2 в Краматорске погиб 54-летний Виктор Калитич из Львова. Он был начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения, полковником, передает ZAXID.NET.

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С 1985 до 1990 года Виктор Калитич служил в ГСВГ (Группа советских войск в Германии) в должности начальника отряда, командира радиотехнических войск. С 1990 по 1992 служил в Краснознаменном Дальневосточном округе, в Хабаровске, на должности командира.

С 1995 по 2005 служил в ЗОК (Западном оперативном командовании). С сентября 2005 года - полковник запаса. Жил и работал во Львове, в сфере недвижимости, однако когда на Донбассе началась война, вернулся на службу.

Напомним, Минобороны сообщило о падении вертолета недалеко от Краматорска. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.