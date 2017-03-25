На территории арсенала в Балаклее до сих пор наблюдаются одиночные взрывы - ГСЧС

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 24 марта в Балаклее и близлежащих населенных пунктах работали 9 пиротехнических расчетов службы, которые очищали территории от боеприпасов. Уже очищено три из 9 секторов города и 4 населенных пункта.

По состоянию на утро 25 марта на технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности.

В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально-опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея (организовано по резервной схеме), закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

Полицейские патрулируют улицы, выставлено 14 блокпостов для направления автомобилей в объезд опасной зоны.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано 19 пожаров (4 пожара в течение 24 марта), которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов. Всего с начала работ извлечено 275 взрывоопасных предметов.

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К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 465 чел. и 234 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили две женщины.

В ГСЧС прогнозировали, что территории населенных пунктов в Балаклейском районе расчистят от взрывоопасных предметов до воскресенья, 26 марта.