Ситуация в Балаклее: взрывами повреждены 23 здания

В Балаклее Харьковской области на очищенной от снарядов территории выявлено 23 поврежденных здания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Балаклее сказала председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

«На сегодняшний день просчитали уже 23 объекта с разной степенью повреждения. Эта работа проводится. Объекты, безусловно, будут добавляться. Степень повреждений будет разная. Это и жилая, и социальная сферы», - сказала Светличная.

Она подчеркнула, что 23 здания выявлены на очищенной от взрывоопасных предметов территории Балаклеи.

Часть города до сих пор недоступна для оценки повреждения инфраструктуры.

Светличная также добавила, что на сегодняшний день в пунктах эвакуации остаются 1 тыс. 400 человек, которые до сих пор не имеют возможности вернуться в свои дома.

Она заверила, что все эвакуированные люди обеспечены питанием и местом для ночлега.

Как сообщал УНИАН, пожар на военном арсенале в Балаклее полностью потушен, идет ликвидация его последствий.

Ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили две женщины.

По данным ГСЧС, из Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов, расположенных в опасной 10-километровой зоне, было эвакуировано около 20 тысяч человек.