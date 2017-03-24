Часть Балаклеи до сих пор остается без света и газа

В результате детонации военного арсенала часть города Балаклея остается без света и газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский.

Он отметил, что в непосредственной близости к территории военного арсенала повалены 6 пролетов линии электропередач мощностью 10 кВт.

«Сегодня они лежат, и мы не можем туда дойти, чтобы начать работы (по восстановлению электросети - УНИАН)», - сказал чиновник.

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По его словам, на сегодняшний день без света остается около 10% населения в городе.

Как отметил председатель РГА, полностью обесточено еще одно село, расположенное рядом со складами боеприпасов.

«Без света у нас остается село Фащевка, в село Борщевка мы можем в 22.00 подать. В села Яковенково и Вербовка электроэнергия сегодня подана», - сказал Масельский, заметив, что водоснабжение и водоотвод там не прекращались.

Он сообщил, что 25 марта 140 работников газовой службы начнут подворный обход территории, которую успели разминировать работники ГСЧС.

«Когда мы пройдем, закроем все газовые приборы, начнем постепенно включение (газа - УНИАН). Это у нас займет около 4-5 дней», - подытожил председатель РГА.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории военного арсенала Минобороны в Балаклее полностью погасили, происходит ликвидация его последствий.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили две женщины.

По данным ГСЧС, из Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов, которые расположены в опасной 10-километровой зоне, были эвакуированы около 20 тысяч человек.