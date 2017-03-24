Пожар на военном арсенале в Балаклее полностью погасили - Минобороны

Пожар на военном арсенале в Балаклее Харьковской области полностью погасили, идет ликвидация его последствий.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский на брифинге руководства штаба по вопросам ликвидации последствий взрывов в Балаклее, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

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«Пожар погасили на арсенале полностью. Сейчас происходит ликвидация последствий пожара», - сказал он.

«Что касается ущерба, который на сегодняшний день (причинен – Ред.)... проделываем проходы к хранилищам, ко всему, чтобы провести нормальную инвентаризацию, посчитать, выйти на те показатели, которые мы сегодня имеем в связи с этим бедствием", - добавил Павловский.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили две женщины.

По данным ГСЧС, из Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов, которые расположены в опасной 10-километровой зоне, были эвакуированы около 20 тысяч человек.