Разминирование территории военного арсенала в Балаклее продлится до 2-х месяцев – Минобороны

Для разминирования территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области понадобится до двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Балаклее сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

Он также добавил, что после разминирования и ликвидации последствий детонации арсенала воинская часть не будет ликвидирована, и продолжит свою работу.

«Далее будет проведено разминирование, потому что масса боеприпасов, которые на сегодняшний день отрабатывает ГСЧС по городу, по населенным пунктам, по прилегающей территории, основная масса боеприпасов, которые взорвались, остались на этой территории. В течение месяца-двух будет проводиться только разминирование этой территории с последующим продолжением работы этой воинской части», - сказал Павловский.

Как сообщал УНИАН, пожар на военном арсенале в Балаклее полностью потушен, идет ликвидация его последствий.

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Ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины. Также ранения получили две женщины.

По данным ГСЧС, из Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов, расположенных в опасной 10-километровой зоне, было эвакуировано около 20 тысяч человек.