В Одессе накануне Дня СБУ возле здания спецслужбы похитили барельеф Остапа Бендера

Неизвестные злоумышленники испортили мемориальную доску, установленную в честь героя романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Остапа Бендера, похитив его барельеф.

Как сообщили УНИАН жильцы дома, на котором установлена мемориальная доска, исчезновение барельефа они обнаружили сегодня утром.

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В частности, с фасада дома № 47, по улице Екатерининской, злоумышленники сорвали бронзовый профиль известного литературного персонажа.

Стоит отметить, что вандалы испортили мемориальную доску накануне Дня Службы безопасности Украины, который отмечается 25 марта, недалеко от ведомственной территории, которая охраняется спецслужбой, в том числе, посредством камер видеонаблюдения.

Справка УНИАН. В Одессе 1 апреля 2002 года, в рамках празднования Юморины, на фасаде дома N 47 по улице Екатерининской торжественно открыли мемориальную доску, созданную в честь Остапа Бендера - героя произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова. На доске бронзовый профиль великого комбинатора и текст: «В этом доме жил Остап Сулейман Ибрагим Берта-Мария Бендер Бей». Тогда местные жители начали шутить о том, что отныне ни у кого не возникнет сомнения в том, что Великий комбинатор «трудился» именно в Одессе.