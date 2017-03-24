В Киеве на взятке почти в 300 тысяч задержан инспектор фискальной службы

В столице сегодня после получения 270 тыс. грн взятки задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, установлено, что указанный работник ГФС вымогал и получил от субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в сумме 270 тыс. грн за содействие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности и отражение в акте проверки нарушений налогового законодательства, которые влекут за собой наложение минимальных финансовых санкций.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее на Донетчине работник прокуратуры погорел на взятке в $10 тысяч.