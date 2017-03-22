На Донетчине сотрудник прокуратуры погорел на взятке в $10 тысяч

Как сообщает пресс-служба ГПУ, сегодня в порядке ст. 208 УПК задержали начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области и его знакомого адвоката. Они получили взятку в сумме 10 тыс. долларов.

Читайте такжеПойманного на взятке начальника СИЗО во Львове доставили в больницу

Генинспекция ГПУ ведет досудебное расследование в уголовном деле по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины

В течение декабря 2016 года – марта 2017 года работник прокуратуры при пособничестве своего знакомого адвоката требовал у другого адвоката неправомерную выгоду в сумме 800 тыс. российских рублей. Взятку требовали за решение вопроса о снятии ареста и возврате его клиенту 4,8 млн российских рублей и иного имущества, изъятых во время расследования по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, досудебное расследование в котором осуществляется следователями ГУ Государственной фискальной службы в Донецкой области.

15 марта было получено определение Апелляционного суда Киева на проведение ряда негласных следственных (розыскных) действий. Проводятся первоочередные следственные действия.