Киллер длительное время преследовал Вороненкова на автомобиле - Гелетей

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что убийца бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова следил за его передвижениями на автомобиле.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

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Гелетей заявил, что информация о том, что киллер поджидал жертву около гостиницы "Премьер Палас", является ошибочной.

"Автомобиль (киллера) двигался следом за нашим потерпевшим, убитым", - сказал начальник УГО.

По его словам, автомобиль, на котором ехал убийца, длительное время преследовал Вороненкова, а затем припарковался возле гостиницы.

Гелетей считает, что произошла какая-то ситуация, которая вынудила преступника прекратить наблюдение и убить экс-депутата.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. На данный момент известно, что киллер скончался на операционном столе.