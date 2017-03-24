Киллер длительное время преследовал Вороненкова на автомобиле - Гелетей
Киллер не поджидал жертву около гостиницы "Премьер Палас".
Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что убийца бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова следил за его передвижениями на автомобиле.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Читайте такжеВороненков планировал создать в Украине центр по расследованию преступлений "путинского режима"
Гелетей заявил, что информация о том, что киллер поджидал жертву около гостиницы "Премьер Палас", является ошибочной.
"Автомобиль (киллера) двигался следом за нашим потерпевшим, убитым", - сказал начальник УГО.
По его словам, автомобиль, на котором ехал убийца, длительное время преследовал Вороненкова, а затем припарковался возле гостиницы.
Гелетей считает, что произошла какая-то ситуация, которая вынудила преступника прекратить наблюдение и убить экс-депутата.
Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. На данный момент известно, что киллер скончался на операционном столе.