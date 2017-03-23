На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы разной интенсивности – ГСЧС

На складе боеприпасов Министерства обороны Украины в Балаклее Харьковской области продолжаются взрывы разной интенсивности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

«В настоящее время продолжаются взрывы разной интенсивности. Первоначально были организованы мероприятия по эвакуации населения из части города Балаклея и близлежащих сел Вербовка и Яковенково», - сказал он.

«В настоящее время, по оперативной информации, эвакуированы 19 тыс. человек, мероприятия продолжаются», - сообщил Коротинский.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Министерства обороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом происшествия в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.