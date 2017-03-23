Взрывы в Балаклее: версию о беспилотнике подтвердили свидетели СБУ
Свидетели говорят о том, что пожар на арсенале вызвал беспилотник, с которого на склад сбросили "средства", которые инициировали детонацию.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что установлены свидетели, которые видели, как на склад с боеприпасами в Балаклее были сброшены средства, повлекшие взрывы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал на пресс-конференции.
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"В эту минуту продолжается работа следственно-оперативной группы сводной. По предварительным выводам руководителя следственно-оперативной группы, все-таки на первое место выступает версия о совершении неустановленными лицами, скажем так, хотя мы догадываемся, в чьих интересах это могло быть совершено, преднамеренных действий", - заявил Грицак.
По словам главы СБУ, открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса.
"Принятыми мерами, я могу сказать уже то, что установлены свидетели, которые видели, как на склады 65-го арсенала из летательного аппарата сбросили средства, которые позже инициировали взрывы и детонацию", - заявил Грицак.