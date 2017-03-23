В районе Балаклеи перекрыли движение ж/д и автотранспорта, отключена электроэнергия и газ - ГСЧС

11:52, 23 марта 2017
Происшествия
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В зоне возможного поражения запрещено движение автомобильного транспорта.

В Балаклее до сих пор продолжаются взрывы боеприпасов / Фото предоставлено ГСЧС

В районе Балаклеи Харьковской области, где на воинском складе продолжаются взрывы боеприпасов, отключена электроэнергия, газоснабжение и перекрыто движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

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"В зоне поражения временно отключена подача электроэнергии и газа для того, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций", - сказал он.

"Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта до станции Балаклея. В зоне возможного поражения запрещено движение автомобильного транспорта", - сообщил Коротинский.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Эвакуировано почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

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Теги: #склад#боеприпасы#взрывы