В Харькове в результате ДТП погиб человек, еще двое в больнице

Сегодня утром в районе перекрестка улицы Рудика и Белгородского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Произошло столкновение автомобиля «Тойота Камри» под управлением 56-летнего водителя, который двигался по Белгородскому шоссе, с автомобилем «ЗАЗ-Славута» под управлением 76-летнего водителя, который двигался по улице Рудика с выездом на Белгородское шоссе.

В результате столкновения водитель автомобиля «ЗАЗ» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель автомобиля «Тойота» и пассажирка автомобиля «ЗАЗ» с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранителями выясняются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНИАН, пьяный 30-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину, которые погибли на месте.