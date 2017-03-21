А конь без ноги: в Киеве неизвестные повредили памятник Щорсу (фото)

В Киеве неизвестные повредили бронзовый памятник советскому деятелю Николаю Щорсу. Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от 36-летней местной жительницы о том, что на бульваре Тараса Шевченко она обнаружила повреждения памятника Щорсу.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции на месте происшествия обнаружила отсутствие передней ноги у коня, на котором сидит Щорс, и надписи на памятнике.

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В настоящий момент решается вопрос правовой квалификации происшествия. Полиция устанавливает причастных к совершению правонарушения лиц.

Как сообщалось, ранее представители националистических организаций неоднократно заявляли о намерении снести памятник, если столичная власть его не демонтирует, но вопрос так и не решен до сих пор.